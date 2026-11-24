İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirterek, öğretmenlerin öğrencilerin karakterlerinin şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi. Konuşmasına Nurettin Topçu'nun öğretmenlik üzerine kaleme aldığı sözleri paylaşarak başlayan Yentür, "Öğretmenlik insanın zihnine bilgi, kalbine merhamet, şahsiyetine istikamet kazandırma mesleğidir" dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin düşünen, sorgulayan, üreten ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yentür, çocukların eğitiminde okul ve ailenin ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Öğretmenlerin zor şartlara rağmen gösterdiği fedakârlığın ülkenin eğitim alanındaki başarılarında önemli payı olduğunu belirtti.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANILDI

Konuşmasında şehit öğretmenleri de anan Yentür, Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik, Kahramanmaraş'ta Ayla Kara, Siverek'te Neşvettin Yılmaz ve Kozluk'ta Şenay Alküçek Yalçın öğretmenleri isimleriyle yad etti. Yentür, emekli öğretmenlere de teşekkür ederek İstanbul'daki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek başlarken kendisi de "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz" dedi. Şehit ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle anan Gül, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur, görevdeki öğretmenlere ise başarılar diledi. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ekonomik ve toplumsal gelişimine değinen Gül, ülkenin ilerlemesinde eğitimli insan gücünün önemli rol oynadığını ifade ederken "En büyük sermayemiz beşerî sermayemiz. Beşerî sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor" diye konuştu. İstanbul'da hayata geçirilen projelerde öğretmenlerin katkısına dikkat çeken Gül, eğitim alanındaki çalışmaların öğretmenlerin fedakârlıklarıyla geliştiğini belirtirken, İstanbul'un eğitim seviyesini öğretmenlerle birlikte daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Şehit ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle anan Gül, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur, görevdeki öğretmenlere ise başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NE VURGU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programa gönderdiği mesajda öğretmenlerin eğitim sistemindeki önemine dikkat çekerek mesleki itibarın güçlendirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Öğretmenlerin farklı şartlarda birçok neslin yetişmesine katkı sunduğunu belirten Tekin, öğretmenliğin ders saatleriyle sınırlı olmayan büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Öğretmenlerin ihtiyaçlarını önceleyen ve sahadaki gerçekliği merkeze alan politikalar geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerini benimseyen, düşünen ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Tekin, emekli öğretmenlerin yıllar içinde edindikleri tecrübelerin eğitim sistemine katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi. Öğretmenlerin mesleki itibarını güçlendirmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ve tecrübelerinden daha fazla yararlanmayı temel sorumlulukları arasında gördüklerini ifade eden Tekin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE VE EMEKLİ ÖĞRETMENLERE ÖDÜL

Sanat kategorilerinde üstün başarı sergileyen öğrencilere ödüllerini takdim etmek üzere İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 3. Kolordu Komutanı Rasim yaldız sahneye çıktı, ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildikten sonra emekli öğretmenlere üstün hizmet başarı ödülü sunulurken ödülü Davut Gül takdim etti. Program son olarak aday öğretmenlerin yemin töreniyle bitti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör