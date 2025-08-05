İstanbul'da "Ön Yargı ve Kadın" çalıştayı başladı

Ön yargının kadınların sosyal hayatta çok ciddi boyutlarda yaşadıkları bir mesele olduğunu aktaran Bayraktar, "Müslüman kadınlar olarak, özellikle de Müslümanlığını göstererek yaşayan, ön yargıyı farklı katmanlarda yaşayan kadınlar olarak da buradayız. Bu ne yazık ki kadınların entelektüel kimliğini, toplumdaki çeşitli fonksiyonlarını perdeleyen bir hal almış durumda." diye konuştu.

Bayraktar, "Biz de profesyonel kimliklerimizle, entelektüel kapasitemizle, bazen anneliğimizle, bazen başka çeşitli kimliklerimizle toplumda var olmak isteyen ve bunlarla saygı görmek isteyen insanlar olarak tabii ki ön yargılara karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Bu çalıştayda da bunun bir akademik altlığını yapacaklarını belirten Bayraktar, "Aramızda çok kıymetli katılımcılarımız var. Çok verimli bir çalıştay olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.