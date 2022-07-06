İstanbul’da pitbullu gasp: İşte o anlar

İnanılmaz olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı cadde üzerinde yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.'nin (30) karşısına bir şahıs çıktı. Şahıs genci tehdit ederek para istedi ancak Mert D. reddetti. Bunun üzerine şahıs saldırmaya başlayınca aralarında arbede çıktı. Genç direnmeye devam edince bu kez de şahsın suç ortağı elinde pitbull cinsi köpekle genci korkuttu. Devam eden arbedede ise 3 gaspçı gencin parasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.