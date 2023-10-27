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Giriş Tarihi: 27.10.2023 19:49

İstanbul'da polislerce taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Kadıköy'de polislerce taksilere yönelik yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

AA
İstanbul’da polislerce taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kontrollerde, 7 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 3 şoföre trafik işaret levhalarına uymamaktan ve 3 sürücüye de trafik güvenliğiyle ilgili diğer kurallara uymamaktan 436'şar lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza uygulandı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri kullanmayan bir şoförün taksisindeki 3 turist yolcunun kemerlerinin takılı olması dikkati çekti.

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İstanbul'da polislerce taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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