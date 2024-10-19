İstanbul’da ruhsatsız silaha savaş! Başsavcı Gürlek “tutuklamaya sevk” talimatı verdi

3 YIL HAPİS VAR, ERTENELİYOR

Bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlara göre, her yıl silahlı vakalar ve cinayetlerde yüzde 3 ile 5 oranı arasında artış yaşanıyor. Türkiye'de ruhsatlı silahların kat be katı da ruhsatsız silah bulunuyor. Özellikle kuru sıkı tabanca olarak üretilen binlerce silah, atölyelerde yiv ve set açılarak suç aletine dönüştürülüyor. Sokağa yansıyan şiddet tablosuna karşın, ruhsatsız silahla yakalanmanın uygulamadaki karşılığı ise çoğunlukla para cezası oluyor. Ruhsatsız silahla suç işlendiğinde suça ek olarak, ateşli silahlar kanunu uyarınca kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Herhangi bir suç işlemeksizin ruhsatsız silah bulunduran kişi de aynı kanuna muhalefetten 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Ancak bu yargılamalar sonucunda kişiye idari para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme ile gibi cezalar veriliyor.