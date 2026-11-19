İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ülkelere ait sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi üreterek resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen teknik araştırma ve incelemelerde, şüphelilerin Fatih ilçesindeki iki ikamet ile Bayrampaşa ilçesinde dışarıdan bakıldığında bijuteri dükkanı izlenimi veren bir iş yerini kullandıkları tespit edildi.

BELGELERİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA ATTILAR

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bayrampaşa'daki bijuteri dükkanına yapılan baskın sırasında şüphelilerden biri, sahte belgelerin bir kısmını iş yerinin havalandırma boşluğuna atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ardından kaçma girişiminde bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Havalandırma boşluğuna atılan sahte belgeler de ekipler tarafından çıkarılarak muhafaza altına alındı.



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SAHTE MİT KİMLİKLERİ VE SİLAH RUHSATI ELE GEÇİRİLDİ

Üç adreste gerçekleştirilen aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 28 sahte Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi, çeşitli ülkelere ait 22 sahte sürücü belgesi ve 15 sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ele geçirildi. Ele geçirilen belgeler arasında 3 sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kimlik kartı, 1 sahte İçişleri Bakanlığı silah ruhsatı, 1 sahte çalışma izin belgesi ve 1 sahte izin belgesinin de bulunduğu belirlendi. Ayrıca Almanya'ya ait 2 sahte vize kartı ile çeşitli bankalara ait 5 sahte bankamatik ve kredi kartına el konuldu.

876 ÇİPLİ KART VE BELGE BASIM MAKİNELERİ BULUNDU

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda teknik ekipman da ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sahte kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılmak üzere hazırlanmış 876 çipli plastik kart, 3 hologram, 4 kart basım makinesi, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tarayıcı ve 10 ribona el koydu. Aramalarda ayrıca çeşitli alkollü içkilere ait tabaka şeklinde 40 sahte bandrol ile belge üretiminde kullanılan çok sayıda materyal bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör