İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi: 2 gözaltı

ÇOK SAYIDA PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ!

İstihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2 imalathanede üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve sahte ürünlerin ele geçirilmesi için 21 Ekim'de 2 imalathaneye operasyon düzenlendi. Aramalarda parfüm üretiminde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi ve 9 bin 664 boş parfüm kutusu bulundu.