Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:32

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi: 2 gözaltı

Bayrampaşa'da sahte parfüm üretimi yapılan 2 imalathaneye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan 120 bin 115 sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda ayrıca binlerce litre etil alkol, yüz binlerce ambalaj malzemesi ve üretim makineleri bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! 350 milyon liralık ürün ele geçirildi: 2 gözaltı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da üretilen sahte parfümlerin dünyaca ünlü markaların taklit edilen şişelerine doldurularak piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ!

İstihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 2 imalathanede üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve sahte ürünlerin ele geçirilmesi için 21 Ekim'de 2 imalathaneye operasyon düzenlendi. Aramalarda parfüm üretiminde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi ve 9 bin 664 boş parfüm kutusu bulundu.

ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU

Operasyonda 550 litre parfüm esansının yanı sıra 1 dolum makinesi, 1 hava kompresör makinesi, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesi de ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAYRAMPAŞA

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