İstanbul’da saklı cennet

İstanbul, Afrika ve Avrupa'nın en önemli kuş göç yoluna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen kuş bilimci ve fotoğrafçılar, güneşin peşinde kanat çırpan yüzlerce kuş türünün oluşturduğu doğa harikasına tanık olmak için Sarıyer'deki Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi'ne akın ediyor. Her yıl 1 milyona yakın kuşun göçüne tanıklık eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı gözlem kulesi, İstanbul silüetini ve Kuzey Ormanları'nı tek kareye sığdıran panoramik manzarasıyla metropoldeki saklı cennet olarak biliniyor. Kule İstanbul işletmecilerinden Aleyna Hacısüleymanoğlu "Burası şehrin ortasındaki kaçış noktası gibi. Kent kalabalığından uzaklaşıp, doğayla içiçe zaman geçirebiliyoruz" dedi.