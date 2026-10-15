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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:39

İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü, 4 kayıp

İstanbul Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü, 4 kayıp
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Kağıthane Sadabad Parkı içerisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibarıyla 4'tür." ifadelerine yer verildi.

#KAĞITHANE #SARIYER
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İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü, 4 kayıp
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