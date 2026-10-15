İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü, 4 kayıp

Kağıthane Sadabad Parkı içerisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibarıyla 4'tür." ifadelerine yer verildi.