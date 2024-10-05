İstanbul’da sıcak saatler: İki husumetli karşılaşınca 5 kişi yaralandı

Olay bugün Şişli Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, A.E.Ö. adlı kişi daha önceden husumetli olduğu F.Ü. ile karşılaştı. İkili arasında önce tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çeken A.E.Ö., F.Ü.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.Ü. ile çevrede bulunan 4 vatandaş yaralandı. O sırada olay bölgesine yakın olan polis ekipleri hızla olay yerine geçti.

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahı kullanan A.E.Ö."ye müdahale etti. Şüpheli A.E.Ö., olay yerinde ruhsatsız silahla yakalandı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bu olayla ilgili ' Gerği yapıldı' diye açıklama geçti. İşte o açıklama…

"GEREĞİ YAPILDI"

05.10.2024 tarihinde #Şişli ilçesi Harbiye Mahallesinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili olarak;

Yapılan araştırmalarda, olay yerinde A.E.Ö. isimli şüpheli şahsın daha önceden husumetli olduğu F.Ü. isimli şahısla karşılaştığı, yaşanan tartışmanın büyümesi ile A.E.Ö. isimli şüpheli şahsın F.Ü.'ye karşı ateş ettiği, F.Ü. ile birlikte o sırada olayla ilgisi olmayan çevredeki diğer şahısların da yaralandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte #yakalandı. Yapılan çalışmalarda; yaralanan 5 şahsın hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."