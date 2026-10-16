İstanbul’da sistemli yasa dışı bahis şebekesi deşifre oldu! Tek tek tespit edildiler: 24 gözaltı

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bir şebekenin üyeleri tek tek tespit edildi. Android tabanlı olan ve telefonlara yüklenen bir uygulama kullanılarak insanlara yasa dışı bahis içerikli sistematik bir şekilde SMS'ler gönderildiği saptandı.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE SMS GÖNDERİLDİ

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şebeke üyelerinin, gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla kişiye yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şebeke üyelerine ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve üç daireye el konuldu.