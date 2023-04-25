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Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:36 Son Güncelleme: 25.4.2023 11:48

İstanbul'da "şok evlerine" operasyon: 38 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evleri" olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.

ERKAN KIZMAZ ERKAN KIZMAZ
İstanbul’da şok evlerine operasyon: 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 düzensiz göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.

Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" operasyon: 38 yabancı yakalandı | Video

Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

ERKAN KIZMAZ/SABAH.COM.TR

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İstanbul'da "şok evlerine" operasyon: 38 düzensiz göçmen yakalandı
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