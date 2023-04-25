İstanbul'da "şok evlerine" operasyon: 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 38 düzensiz göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.
Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.
İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" operasyon: 38 yabancı yakalandı | Video
Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.
ERKAN KIZMAZ/SABAH.COM.TR