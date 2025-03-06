İstanbul’da şok görüntü: Bıçağı çıkardı, kaya parçasıyla vurdu!

'YALVARDIM YAKARDIM GİTMEDİ'

Yaşadıklarını anlatan market sahibi Efendi Yıldırım, "Alkol alacağını söyledi. Parasının olmadığını söylediğinde alkol veresiye vermeyeceğimi söyledim. 'Yok vereceksin. Ben hep buradan alışveriş yapıyorum' dedi. Ben de 'Alkol veresiye veremeyeceğim çünkü maddi durumum yok. Kartlarım dönmüyor ve zaten işler durgun' dedim. 'Vereceksin' dedi. Yalvardım, yakardım gitmedi. Gelen müşteriden alkol istedi. Müşteri ise 'Ben de para yok' dedi. O müşteri gitti, bir başka müşteri geldi. Bu sefer de ondan istedi. 'Sigara verir misin?' dedi. Müşteri sigara verince gitti. Diğer müşteri dışarı çıkardı. Ne yaptıysa da yakasını kurtaramadı" ifadelerini kullandı.