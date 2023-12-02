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Giriş Tarihi: 2.12.2023 21:08

İstanbul'da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan şüpheliye gözaltı

İstanbul'da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA
İstanbul’da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da yabancı uyruklu bir kişinin bazı sosyal medya hesaplarındaki uygunsuz video içeriği paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoyu çeken ve paylaşım yapan şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Kamerun uyruklu E.F.K.M.N, Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin, hakkında ''ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak''tan yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul'da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan şüpheliye gözaltı
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