Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:22

İstanbul’da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da sokak çetelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tehdit ve alıkoyma suçlarına karıştıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. 36 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda tabanca, pompalı tüfek, çelik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye gözaltı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada, çete mensubu oldukları değerlendirilen bazı kişileri tespit etti.

SOKAK ÇETELERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; sokak çetesi olarak değerlendirilen şüphelilerin, "tehdit", "alıkoyma" gibi suçlar kapsamında 4 ayrı olayla bağlantılı oldukları belirlendi.

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23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen 36 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve farklı çapta çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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