İstanbul’da suç çetesine eş zamanlı operasyon: 23 şüpheliye gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve farklı çapta çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör