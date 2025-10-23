İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, maskeli şekilde çalıntı araç ve motosikletlerle kasten öldürme, yaralama, tehdit, yağma ve iş yeri kurşunlama eylemleri gerçekleştiren organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 37 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 11 adet narkotik hap, 2 hassas terazi ve 360 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Yakalanamayan şüphelileri ise arama çalışmaları sürüyor.

LİDERLERİ YURT DIŞINDA CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan ve şu anda İtalya'da cezaevinde tutulan Barış Boyun ile, bir dönem birlikte hareket ettiği ancak aralarındaki anlaşmazlık sonrası ayrılan, yine Kırmızı Bülten ile aranan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G'nin suç örgütleri de mercek altına alındı. Bu örgütlerle bağlantılı olarak yurt dışında firari durumda bulunan U.C.G'nin liderlik ettiği yapılanmada faaliyet gösteren isimler de soruşturma kapsamında yer aldı.