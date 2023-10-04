Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 4.10.2023 12:28

İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya

İstanbul’da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Almanya ikinci mucize peşinde
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Üçkâğıtçı kahraman
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in 'eşcinsel dostu' bar işlettiği ortaya çıktı
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyon: Çok sayıda gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA