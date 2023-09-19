İstanbul’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan şüpheliler tespit edildi.

6 İLÇE, 7 ADRES

Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece'de 7 ayrı adreste 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 kişinin de ilgili birime teslim edildiği öğrenildi.