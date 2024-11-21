İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütlerine yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.

Terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile bağlantılı bir şekilde hareket ettikleri saptanan ve ülkemize yönelik terör saldırısı hazırlığında oldukları değerlendirilen yedi Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 7 şüpheli yakalandı | Video

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.