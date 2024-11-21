İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 7 şüpheli yakalandı | Video
Terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı olan ve ülkemize yönelik terör saldırısı hazırlığında oldukları değerlendirilen yedi Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) operasyonla gözaltına aldı.
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