Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da metro istasyonları sular altında! Birçok sefer peş peşe iptal edildi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:57 Son Güncelleme: 14.10.2026 20:16

İstanbul'da metro istasyonları sular altında! Birçok sefer peş peşe iptal edildi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı...

İstanbul’da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamalara göre ise birçok sefer peş peşe iptal edildi. İşte İstanbul'da yaşanan sağanağın vurduğu noktalar...

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DHA Yaşam
İstanbul’da metro istasyonları sular altında! Birçok sefer peş peşe iptal edildi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı...
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonları ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

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VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

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AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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SEFERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da yağışın etkisiyle toplu ulaşım adeta durdu. İETT otobüslerinin yolda kalması, metro istasyonları ve alt geçitlerin de suyla dolmasıyla birlikte vatandaşlar yollarda kaldı.

İBB'ye ait Metro İstanbul hesabından da peş peşe iptal edilen seferler hakkında açıklama yapıldı.

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İŞTE O SEFERLER:

- Hava muhalefeti nedeniyle T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'da seferler yapılamamaktadır.

- Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır.

- Hava muhalefeti nedeniyle T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler Eminönü-Eyüpsultan Devlet Hastanesi istasyonları arasında yapılmaktadır.

- Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Eminönü-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İBB #İSTANBUL #SARIYER #İETT #ZİNCİRLİKUYU

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