İstanbul’da metro istasyonları sular altında! Birçok sefer peş peşe iptal edildi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı...

AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.