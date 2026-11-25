Trafik yoğunluğu nedeniyle ana arterler, bağlantı yolları ve sahillerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda trafik ağır seyrediyor. D-100 kara yolunda, Cevizlibağ-Yenibosna mevkileri arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.