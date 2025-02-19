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Giriş Tarihi: 19.2.2025 17:14 Son Güncelleme: 19.2.2025 17:44

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Megakent İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi. İBB ekiplerinin karla mücadelede eksik kaldığı görülürken, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Kar yağışının da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

DHA
İstanbul’da trafik felç! Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı

Megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nda Beykoz'daki birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇLAR YOLDA İLERLEYEMİYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda da araçların ilerleyemediği görülüyor. Otobüsle evlerine gitmeye çalışan birçok vatandaş, araçlardan inip yaya olarak yoluna devam ediyor.

TOPLU TAŞIMA İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Diğer ilçelerde de yeşillik alanlar beyaza bürünürken, toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.

Taksim ve Sultanahmet meydanlarında da etkili olan kar yağışına ilgi gösteren turistler ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.

Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görülüyor.

Şişli ve Kağıthane'de ise araçlar yokuşları çıkmakta zorluk yaşıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
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