İstanbul’da trafik felç! Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı

TOPLU TAŞIMA İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK

Diğer ilçelerde de yeşillik alanlar beyaza bürünürken, toplu taşıma istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise kuzey ilçeler başta olmak üzere kar yağışı tüm bölgelerde etkili oluyor.