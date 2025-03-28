İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80’i aştı

İş çıkış saati ve iftar zamanının yaklaşması ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunlaşarak yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aklaşamalar yaşanıyor. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.