İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80’i aştı

İş çıkış saati ve iftar zamanının yaklaşması ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunlaşarak yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aklaşamalar yaşanıyor. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanıyor.