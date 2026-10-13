İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90’a dayandı...

Son Dakika Haberleri... Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 89!
İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu her iki yakada da yüzde 89'a çıktı.
TRAFİK DURMA NOKTASINDA
Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yavaş ilerliyor.
HER YER KİLİT
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yönü çıkışından başlayan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade-Ataşehir arasında trafik yoğun şekilde ilerliyor. TEM Otoyolu Kurtköy Çamlıca Gişeleri'nde trafik ağır seyrediyor.
AVRUPA YAKASI'NDA SÜRÜCÜLER DURDU
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar Ankara istikametinde, TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM KATILIM ÇOK YOĞUN
Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.
İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK
D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere Beylikdüzü istikametinde trafik yavaş seyrediyor.