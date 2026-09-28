İstanbul’da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent’i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, iş ve okuldan dönmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.