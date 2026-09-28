Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent'i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:31

İstanbul'da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent'i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul’da devam eden yağışla birlikte kent sakinleri, yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Etkisini artıran yağmur, özellikle iş ve okuldan dönmek için yola çıkan vatandaşların ulaşımını olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İBB Trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 78'e ulaştı. İşte trafikten kurtulmak için alternatif güzergahlar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET Yaşam
İstanbul’da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent’i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre iş çıkış saatinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, iş ve okuldan dönmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #D 100 KARAYOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent'i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA