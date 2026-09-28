İstanbul’da trafik resmen kilit! Yağmur Megakent’i resmen esir aldı: İşte alternatif güzergahlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre iş çıkış saatinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR
Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, iş ve okuldan dönmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.
YAĞIŞLAR SÜRECEK
Yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.