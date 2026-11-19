İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçe ve performans programı görüşüldü. AK Parti Grubu adına söz alan İBB ve Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'daki toplu taşıma ücretleri, seçim döneminde açıklanan ulaşım projeleri, kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunları ve engelli vatandaşların toplu taşımaya erişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İETT'nin 155 yıllık geçmişiyle İstanbul'un en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Demirhan, kurum çalışanlarına teşekkür ederek eleştirilerinin İBB yönetiminin ulaşım politikalarına yönelik olduğunu ifade etti.

"ULAŞIMA YÜZDE 1680 ZAM YAPILDI"

İBB yönetiminin seçim döneminde ulaşımı ucuzlatma sözü verdiğini hatırlatan Demirhan, 2019 yılından bu yana toplu taşıma bilet fiyatlarında yüzde 1680 oranında artış yaşandığını söyledi. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın gelirinin yaklaşık yüzde 13'ünü, öğrencilerin ise burslarının yüzde 16,5'ini aylık abonman ücretlerine ayırmak zorunda kaldığını söyleyen Demirhan, ulaşım maliyetlerinin aile bütçeleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Demirhan, "İstanbul sizin dediniz ama İstanbul'un nimetini kendinize, külfetini İstanbullulara yüklediniz. Yüklediğiniz her külfet İstanbulluların sırtında birer dert oldu" ifadelerini kullandı.

"25 YAŞ ALTI GENÇLERE İNDİRİM SÖZÜ NE OLDU?"

İBB yönetiminin seçim döneminde 25 yaş altındaki gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım sözü verdiğini belirten Demirhan, bu vaadin hayata geçirilmediğini söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen gençlerin beklediği düzenlemenin yapılmadığını söyleyen Demirhan, "O gün 18 yaşında olan gençlerimiz bugün 25 yaşını doldurdu. Ama bekledikleri indirim sözü bir türlü tutulmadı" dedi.

"12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİ YERİNE GETİRİLMEDİ"

Çocuklara yönelik ulaşım vaatlerini de gündeme getiren Demirhan, seçim döneminde 12 yaş altındaki çocuklara ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağının açıklandığını hatırlattı. Bu sözün de uygulanmadığını söyleyen Demirhan, ücretsiz ulaşım bekleyen çocukların aradan geçen yıllarda büyüdüğünü ifade etti. Belediye hizmetlerinde gönüllü çalışan vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı yönündeki vaadin de yerine getirilmediğini belirtti.

MEGABÜS PROJESİNİ HATIRLATTI

İBB yönetiminin seçim döneminde açıkladığı Megabüs projesine değinen Demirhan, TEM Otoyolu üzerinde kurulması planlanan hattın Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'den Ümraniye ve Sultanbeyli'ye uzanmasının öngörüldüğünü belirtti. Yaklaşık 3,6 milyon kişiye hizmet edeceği açıklanan projenin aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilmediğini söyleyen Demirhan, İBB yönetiminden ulaşım yatırımlarına ilişkin somut sonuçlar beklediklerini ifade etti.

"OTOBÜSLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 15'İ GARAJLARDA BEKLİYOR"

Sayıştay bulgularına da değinen Demirhan, İETT otobüslerinin yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli nedenlerle sefere çıkamadığını söyledi. Bu durumun özellikle ulaşım alternatiflerinin sınırlı olduğu kırsal mahallelerde daha büyük sorunlara yol açtığını belirten Demirhan, araçların etkin kullanılması ve sefer planlamasının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

ÇEVRECİ ULAŞIM VE ENGELLİ ERİŞİMİNİ ELEŞTİRDİ

İBB yönetiminin toplu taşıma filosunu yenilenebilir enerjiyle dönüştürme hedefini de değerlendiren Demirhan, elektrikli araçların toplam filo içindeki oranının yüzde 6,6 seviyesinde olduğunu açıkladı. Engelli vatandaşların toplu taşımaya erişiminde yaşanan sorunlara da değinen Demirhan, çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve erişime uygun olmayan durakların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

'İSTANBUL'UN İHTİYACI ZAMANINDA GELEN OTOBÜSLER'

İETT'nin performansının yalnızca raporlardaki hedeflerle ölçülemeyeceğini belirten Demirhan, vatandaşların günlük hayatta yaşadığı ulaşım sorunlarının esas alınması gerektiğini söyledi. Demirhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İstanbul'un ihtiyacı yeni sloganlar değil, çalışan bir ulaşım sistemidir. İstanbul'un ihtiyacı yeni pankartlar değil, zamanında gelen otobüslerdir. İstanbul'un ihtiyacı süslü performans raporları değil, vatandaşın hayatına dokunan gerçek performanstır. Bir belediyenin başarısı, kaç vaat verdiğiyle değil, verdiği vaatlerin kaçını yerine getirdiğiyle ölçülür."