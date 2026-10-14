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Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:28 Son Güncelleme: 14.10.2026 23:31

İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 15 Ekim'de eğitime ara veren üniversiteler belli oldu

İstanbul'da üniversiteler tatil mi sorusu, kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrencilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. İstanbul Valiliği'nin 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurmasıyla üniversitelerdeki eğitim durumu da merak konusu oldu. Bazı üniversiteler eğitime ara verirken bazı kurumlar derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Peki, yarın hangi üniversiteler tatil edildi?

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İstanbul’da üniversiteler tatil mi? 15 Ekim’de eğitime ara veren üniversiteler belli oldu
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İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle üniversitelerden 15 Ekim Perşembe günü için peş peşe kararlar geldi. Valiliğin okullarda eğitime bir gün ara verilmesi yönündeki açıklamasının ardından üniversite öğrencileri de rektörlük duyurularını takip etmeye başladı. Bazı yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitim durdurulurken bazı üniversitelerde çevrim içi eğitim düzenlemesine gidildi. İşte 15 Ekim 2026 İstanbul üniversitelerinde ders ve eğitim durumuna ilişkin son gelişmeler.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından 15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversitelerde eğitim düzenlemesi yapıldı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verirken bazı yükseköğretim kurumları derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

İşte tatil kararı vere üniversiteler:

15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL?

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı üniversiteler 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Açıklanan duyurulara göre aşağıdaki üniversitelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi:

  • Marmara Üniversitesi

  • İstanbul Üniversitesi

  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  • Galatasaray Üniversitesi

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  • Rumeli Üniversitesi

Üniversitelerin duyurularında kararların olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle alındığı belirtildi. Öğrencilerin ders ve sınavlarla ilgili ek açıklamalar için kendi üniversitelerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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HANGİ ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE EĞİTİM YAPILACAK?

Bazı üniversiteler ise yüz yüze eğitime ara vererek derslerin çevrim içi sürdürülmesine karar verdi. 15 Ekim için çevrim içi eğitim duyurusu yapan üniversiteler arasında şunlar bulunuyor:

  • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): Yüz yüze eğitim yapılmayacak, dersler çevrim içi devam edecek.

  • Türk-Alman Üniversitesi: 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitim çevrim içi yürütülecek.

  • İstanbul Medipol Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.

  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Çevrim içi eğitim uygulanacak.

  • Üsküdar Üniversitesi: Yüz yüze derslere ara verilecek, online dersler planlandığı şekilde sürecek.

  • Beykoz Üniversitesi: Eğitim çevrim içi sürdürülecek.

  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.

  • İstinye Üniversitesi: 15 Ekim'de eğitim öğretim faaliyetleri çevrim içi gerçekleştirilecek.

  • MEF Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak; aynı günkü sınavlar ertelenecek.

Bu üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, bütün derslerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Öğrencilerin çevrim içi ders saatleri ve sınavlarla ilgili ayrıntılar için üniversitelerinin açıklamalarını kontrol etmesi önem taşıyor.

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İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 15 Ekim'de eğitime ara veren üniversiteler belli oldu
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