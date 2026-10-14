İstanbul’da üniversiteler tatil mi? 15 Ekim’de eğitime ara veren üniversiteler belli oldu

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE EĞİTİM YAPILACAK?

Bazı üniversiteler ise yüz yüze eğitime ara vererek derslerin çevrim içi sürdürülmesine karar verdi. 15 Ekim için çevrim içi eğitim duyurusu yapan üniversiteler arasında şunlar bulunuyor:

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): Yüz yüze eğitim yapılmayacak, dersler çevrim içi devam edecek.

Türk-Alman Üniversitesi: 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitim çevrim içi yürütülecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Çevrim içi eğitim uygulanacak.

Üsküdar Üniversitesi: Yüz yüze derslere ara verilecek, online dersler planlandığı şekilde sürecek.

Beykoz Üniversitesi: Eğitim çevrim içi sürdürülecek.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.

İstinye Üniversitesi: 15 Ekim'de eğitim öğretim faaliyetleri çevrim içi gerçekleştirilecek.

MEF Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak; aynı günkü sınavlar ertelenecek.

Bu üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, bütün derslerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Öğrencilerin çevrim içi ders saatleri ve sınavlarla ilgili ayrıntılar için üniversitelerinin açıklamalarını kontrol etmesi önem taşıyor.