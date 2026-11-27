Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 173 kilogram metamfetamin ile 40 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

173 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 1 uyuşturucu imalathanesi tespit edilirken, 173 kilogram metamfetamin, 500 kilogram uyuşturucu madde üretilebilecek miktarda 40 kilogram metamfetamin ham maddesi ile muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.