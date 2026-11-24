İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde geçmişte gerçekleştirilen, 83 kilo 50 gram Skunk maddesi ele geçirilen ve iki kişinin tutuklandığı operasyonun devamında yeni bir operasyon daha yapıldı.

Soruşturmanın devamında; söz konusu olayla bağlantısı oldukları belirlenen ve organize bir şeililde hareket ettikleri belirlendi şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon kapsamında; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 231 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.