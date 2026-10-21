Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir zulalarını bulaşık makinesinde saklamışlar
Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:08

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir zulalarını bulaşık makinesinde saklamışlar

İstanbul'da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilo 500 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Zehir zulalarını bulaşık makinesinde saklamışlar
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde bulunan 5 adres ve 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

ZEHİR ZULASI BULAŞIK MAKİNESİNE GİZLENMİŞ

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram Skunk, 1 kilo kokain ele geçirilirken, 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu.

İstanbul'da dev narkotik operasyonu: 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Bulaşık makinesinde saklamışlar... | Video

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KURYE GÖRÜNÜMLÜ DAĞITIM

Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içerisinde nakledildiği ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca el yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı da belirlendi.

KAĞITHANE'DEKİ OPERASYON

Ekipler ayrıca Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 568 kilo 300 gram sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan ve pregabalin olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #AVCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir zulalarını bulaşık makinesinde saklamışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA