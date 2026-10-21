İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Zehir zulalarını bulaşık makinesinde saklamışlar

KAĞITHANE'DEKİ OPERASYON

Ekipler ayrıca Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 568 kilo 300 gram sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan ve pregabalin olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

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