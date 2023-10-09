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Giriş Tarihi: 9.10.2023 16:32 Son Güncelleme: 9.10.2023 17:09

İstanbul'da yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı

İstanbul'da yetişkin ve çocuk dilencilere yönelik İstanbul Valiliği koordinasyonunda sürdürülen uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı. Yapılan uygulamalarda dilenerek kazanıldığı belirlenen 86 bin 301 liraya el konuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden başlayan çalışmalarda emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, uygulamalarda toplam 3 bin 491 lira 50 kuruş idari para cezası keserken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86 bin 301 liraya da el konuldu. 7 Ağustos - 8 Ekim tarihleri arasında yapılan "Yetişkin ve Çocuk Dilenci" uygulamalarında 5 bin 570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 5 bin 570 yetişkin dilenci listesinin, tekrarlanan işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de "Çocuğun Dilendirilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.



AİLELER UYARILDI, ÇOCUKLAR YENİDEN OKUL YOLUNDA

Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam edildiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken, çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarı yapıldı. Uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde yapılan dilenci uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. İstanbul Valiliği'nin dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedeflediği kaydedildi.

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İstanbul'da yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı
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