Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısını alevler sardı
Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:30

İstanbul’da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısını alevler sardı

İstanbul Sultanbeyli’de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 3 katlı binanın çatısında çıkan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu. İşte detaylar…

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İstanbul’da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısını alevler sardı
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Yangın, saat 10:00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

BİNADA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANBEYLİ

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İstanbul’da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısını alevler sardı
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