İstanbul’da yangın paniği! 3 katlı binanın çatısını alevler sardı

Yangın, saat 10:00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.