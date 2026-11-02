İstanbul’da yanlış park kabusu! İETT otobüsü yolda mahsur kaldı: Trafik kuyruğu 1,5 kilometreyi buldu!

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu inceleyerek gerekli bildirimin yapılacağını ifade etti. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar, trafiğin açılması için yanlış park yapan sürücünün gelmesini beklemeyi sürdürdü. Yaşanan mağduriyet nedeniyle hem toplu taşıma aracındaki yolcular hem de diğer sürücüler yolda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

'OTOBÜS GEÇEMEDİ'

Doktor randevusuna geç kaldığını ifade eden vatandaş, " Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Eyüpsultan Devlet Hastane'sinde randevum var geciktim" diye sitem etti.