İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu?

Geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle iki gün eğitime ara verilmesinin ardından gözler yeni haftaya ilişkin karara çevrilmişti. Yapılan açıklamayla birlikte İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına yönelik merak giderildi.