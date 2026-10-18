Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 19:01 Son Güncelleme: 18.10.2026 19:02

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından gözler 19 Ekim Pazartesi günü için alınacak karara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorusuna yanıt ararken İstanbul Valisi Davut Gül'den beklenen açıklama geldi. Peki, 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu?

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?
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İstanbul'da okulların yeni haftada açılıp açılmayacağı belli oldu. Geçen hafta sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verilen kentte, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Vali Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretimin normal düzeninde devam edeceğini duyurdu.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da gerçekleştirdiği incelemeler sırasında 19 Ekim Pazartesi günü için eğitim öğretim takvimine ilişkin açıklama yaptı. Gül, İstanbul genelindeki okullarda pazartesi günü derslerin devam edeceğini belirtti.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle iki gün eğitime ara verilmesinin ardından gözler yeni haftaya ilişkin karara çevrilmişti. Yapılan açıklamayla birlikte İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına yönelik merak giderildi.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Mevcut açıklamaya göre 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürdürülecek. Öğrenciler ve öğretmenler yeni haftanın ilk gününde okullarda olacak.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

İSTANBUL İÇİN YENİ SAĞANAK UYARISI

Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde 23 Ekim Cuma günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu?
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