İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu?

İstanbul'da okulların yeni haftada açılıp açılmayacağı belli oldu. Geçen hafta sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verilen kentte, "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. Vali Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretimin normal düzeninde devam edeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da gerçekleştirdiği incelemeler sırasında 19 Ekim Pazartesi günü için eğitim öğretim takvimine ilişkin açıklama yaptı. Gül, İstanbul genelindeki okullarda pazartesi günü derslerin devam edeceğini belirtti.
Mevcut açıklamaya göre 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürdürülecek. Öğrenciler ve öğretmenler yeni haftanın ilk gününde okullarda olacak.