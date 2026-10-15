İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? İşte 15 Ekim Perşembe tatil olan üniversiteler listesi

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle üniversitelerden 15 Ekim Perşembe günü için peş peşe kararlar geldi. Valiliğin okullarda eğitime bir gün ara verilmesi yönündeki açıklamasının ardından üniversite öğrencileri de rektörlük duyurularını takip etmeye başladı. Bazı yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitim durdurulurken bazı üniversitelerde çevrim içi eğitim düzenlemesine gidildi. İşte 15 Ekim 2026 İstanbul üniversitelerinde ders ve eğitim durumuna ilişkin son gelişmeler.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından 15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversitelerde eğitim düzenlemesi yapıldı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verirken bazı yükseköğretim kurumları derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu.
İşte tatil kararı vere üniversiteler:
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı üniversiteler 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Açıklanan duyurulara göre aşağıdaki üniversitelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi:
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Galatasaray Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rumeli Üniversitesi
Üniversitelerin duyurularında kararların olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle alındığı belirtildi. Öğrencilerin ders ve sınavlarla ilgili ek açıklamalar için kendi üniversitelerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Bazı üniversiteler ise yüz yüze eğitime ara vererek derslerin çevrim içi sürdürülmesine karar verdi. 15 Ekim için çevrim içi eğitim duyurusu yapan üniversiteler arasında şunlar bulunuyor:
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): Yüz yüze eğitim yapılmayacak, dersler çevrim içi devam edecek.
Türk-Alman Üniversitesi: 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitim çevrim içi yürütülecek.
İstanbul Medipol Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Çevrim içi eğitim uygulanacak.
Üsküdar Üniversitesi: Yüz yüze derslere ara verilecek, online dersler planlandığı şekilde sürecek.
Beykoz Üniversitesi: Eğitim çevrim içi sürdürülecek.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak.
İstinye Üniversitesi: 15 Ekim'de eğitim öğretim faaliyetleri çevrim içi gerçekleştirilecek.
MEF Üniversitesi: Dersler çevrim içi yapılacak; aynı günkü sınavlar ertelenecek.
Bu üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi, bütün derslerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Öğrencilerin çevrim içi ders saatleri ve sınavlarla ilgili ayrıntılar için üniversitelerinin açıklamalarını kontrol etmesi önem taşıyor.