İstanbul’da yatırım dolandırıcılığı ağı deşifre edildi: Yalan makineleriyle işe alım yaptılar

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasında, Ukrayna'da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.