İstanbul’da Yeşilay’ın bağımlılıklar kongresi düzenleniyor

Yeşilay'ın önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde olan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine bilimsel tartışmalara ev sahipliği yapacak. Kongrede, bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konularında en güncel araştırmalar ve uygulamalar masaya yatırılacak.

ÇAĞIN VEBASI DİJİTAL BAĞIMLILIK ELE ALINACAK

Kongrede, özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yayılan problemli dijital oyun oynama, kumar bağımlılığı, problemli pornografi kullanımı, aşırı sosyal medya kullanımı gibi davranışsal bağımlılık türleri bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Kongrede davranışsal bağımlılıklar ilgili yeni riskler ve tehlikeler ile yeni bakış açıları ve deneyimler de masaya yatırılacak.

ULUSLARARASI BİLİM İNSANLARI KONGREDE YER ALACAK

Prof. Marc Potenza, Prof. Hae Kook Lee, Doç. Dr. Charles Livingstone, Dr. Beáta Bőthe, Prof. David C Hodgins, Doç. Dr. Joshua Grubbs, Dr. Sabrina Molinaro, Prof. Emmanuel Kuntsche ve Prof. Dr. Attila Szabo gibi pek çok uluslararası bilim insanı kongrede yer alacak. Kongrede ayrıca alanında uzman akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Uluslararası Bilim Kurulu'nda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç; Organizasyon Komitesi Başkanı ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk bulunacak. Bu isimlerin haricinde Saint-Luc Üniversite Hastanesi Deneysel Psikopatoloji Laboratuvarı ve İnternet ve Kumar Bağımlılığı Kliniği Direktörü Prof. Joël Billieux, Sidney Üniversitesi Kumar Bağımlılığı Tedavi Kliniği Direktörü Prof. Alex Blaszczynski, ELTE Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Prof. Zsolt Demetrovics, Flinders Üniversitesi'nden Prof. Daniel King, Glasgow Üniversitesi Kumar Araştırmaları Ortak Direktörü Prof. Heather Wardle yer alacak.

ALTI TEMEL TEMA ÜZERİNDE DERİNLEMESİNE TARTIŞMALAR

Kongre kapsamında, davranışsal bağımlılıklarla mücadelede en yeni yaklaşımlar ve bilimsel yöntemler altı ana başlık altında ele alınacak:

*Güncel mücadele uygulamaları

*Araştırma yöntemlerindeki yenilikler

*Önleme, müdahale ve savunuculuk faaliyetleri

*Yeni ortaya çıkan riskler ve tehditler

*Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliği

*Kazanılan yeni bakış açıları ve deneyimler

*Davranışsal Bağımlılıklara Bilimsel Çözümler

BEŞ ANA BAĞIMLILIK TÜRÜ BELİRLENDİ

Kongrede tartışılacak beş ana bağımlılık türü ise şu şekilde belirlendi:

*Problemli Dijital Oyun Oynama

*Problemli Kumar Oynama Davranışı

*Problemli Pornografi Kullanımı

*Problemli Sosyal Medya Kullanımı

*Diğer Davranışsal Bağımlılıklar