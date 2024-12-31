İstanbul’da yılbaşı kutlamalarının adresi yine Taksim

İstanbul''da Beyoğlu Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi yeni yıla girmek isteyenlerin akınına uğradı. Yeni yıla girerken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Taksim meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis köpekleri ve atlı polislerin de görev aldığı önlemler kapsamında ekipler, meydana giriş için oluşturulan kontrol noktalarında üst araması yaptı.

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı' ve istiklal caddesi yerli yabancı binlerce insanın akınına uğradı. Taksim meydanı ve İstiklal caddesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri yoğun bir şekilde çalıştı. Meydan çevresinde polis köpekleri ve atlı polisler ile görev yapan ekipler, Taksim Meydanı'na girişte kurulan kontrol noktasında da üst araması yaptı.

Yeni yıla Taksim'de girmek için bölgeye gelenler de denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendisini güvende hissettiğini söyleyen vatandaşlar olağanüstü tedbirlerin alınması sayesinde kendilerini güvende ve huzurlu hissettiklerini söylediler.