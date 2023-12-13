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Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:51 Son Güncelleme: 13.12.2023 08:56

İstanbul'da yine aynı manzara: İETT otobüsü alev alev yandı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana hizmet değil eziyet getirdi. Mega kentte ulaşımdan toplu taşımaya kadar yaşanan kaos bitmek bilmedi. Son olarak Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsünden alevler yükseldi. Bakımı yapılmayan otobüse polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

İHA
İstanbul’da yine aynı manzara: İETT otobüsü alev alev yandı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana hizmet değil eziyet getirdi. Mega kentte ulaşımdan toplu taşımaya kadar yaşanan kaos bitmek bilmedi.

Son olarak Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsünden alevler yükseldi. Yangın, saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.



İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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İstanbul'da yine aynı manzara: İETT otobüsü alev alev yandı!
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