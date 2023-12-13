İstanbul’da yine aynı manzara: İETT otobüsü alev alev yandı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana hizmet değil eziyet getirdi. Mega kentte ulaşımdan toplu taşımaya kadar yaşanan kaos bitmek bilmedi.
Son olarak Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsünden alevler yükseldi. Yangın, saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.