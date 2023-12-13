İstanbul’da yine aynı manzara: İETT otobüsü alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.