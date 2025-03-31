Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yok artık dedirten olay: 3 saatlik telefon konuşmasının maliyeti 6 milyon TL!
Giriş Tarihi: 31.3.2025 10:57 Son Güncelleme: 31.3.2025 11:14

İstanbul'da yok artık dedirten olay: 3 saatlik telefon konuşmasının maliyeti 6 milyon TL!

İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden 63 yaşındaki emekli B.A.‘yı telefonla arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp yaklaşık 3 saat konuştu ve verdiği hesaplara 6 milyon lira transfer ettirdi. Kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 7 şüpheliyi gözaltın aldı. Şüphelilerin hepsi cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da yok artık dedirten olay: 3 saatlik telefon konuşmasının maliyeti 6 milyon TL!

Beylikdüzü'nde ikamet eden B.A.'nın 15 Mart günü telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Numarada zaten banka numaralarına benziyordu.

Telefondaki sahte bankacı yaşlı adama hesabınızda şüpheli hareketler var diyerek güvenliğini artırmak için bir kaç işlem yapmamız gerekiyor dedi. Elde ettiği bilgiler ile B.A.'nın hesabında bulunan 6 milyon lirayı görüntüledi. Ardından B.A. farklı iban adresleri vererek parayı o adreslere transfer etmesini istedi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşlı adam verilen talimatlar doğrultusunda bankadaki son kuruşuna kadar verilen adreslere paraları gönderdi. Telefon kapanınca konuştuğu bir yakını sayesinde dolandırıldığını anlayıp hemen polise koştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yok artık dedirten olay: 3 saatlik telefon konuşmasının maliyeti 6 milyon TL!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz