İstanbul’da yok artık dedirten olay: 3 saatlik telefon konuşmasının maliyeti 6 milyon TL!

Beylikdüzü'nde ikamet eden B.A.'nın 15 Mart günü telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Numarada zaten banka numaralarına benziyordu.

Telefondaki sahte bankacı yaşlı adama hesabınızda şüpheli hareketler var diyerek güvenliğini artırmak için bir kaç işlem yapmamız gerekiyor dedi. Elde ettiği bilgiler ile B.A.'nın hesabında bulunan 6 milyon lirayı görüntüledi. Ardından B.A. farklı iban adresleri vererek parayı o adreslere transfer etmesini istedi.