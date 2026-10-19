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Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:09 Son Güncelleme: 19.10.2026 11:11

Son dakika | İstanbul'daki 5 bin kişilik konserde çifte ölümün sebebi araştırılıyor: Cenaze Zonguldak'a gönderildi

Son dakika... İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuğrul M.’nin (33) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İki kişinin ölümüne ilişkin kesin neden, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Son dakika | İstanbul’daki 5 bin kişilik konserde çifte ölümün sebebi araştırılıyor: Cenaze Zonguldak’a gönderildi
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Son dakika haberi: İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde 3 kişi fenalaştı. Saat 03.15 sıralarında yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Tuğrul M. ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Tuğrul M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KONSER ALANINDA İNCELEME YAPILDI

Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

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Furkan Aksu

NARKOTİK EKİPLERİ ARAMA YAPTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de konser alanında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

İlk değerlendirmelerde sunulan alkollerin sahte olmadığı üzerinde durulurken, iki kişinin ölümüne neyin neden olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Mahmut Sami Ramazanoğlu

FURKAN AKSU'NUN CENAZESİ ZONGULDAK'A GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Furkan Aksu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'a uğurlandı. Aksu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Mahmud Sami Ramazanoğlu ile Furkan Aksu'nun kesin ölüm nedenlerinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve incelemeler sonucunda hazırlanacak raporla netleşmesi bekleniyor. Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Son dakika | İstanbul'daki 5 bin kişilik konserde çifte ölümün sebebi araştırılıyor: Cenaze Zonguldak'a gönderildi
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