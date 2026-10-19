Son dakika | İstanbul’daki 5 bin kişilik konserde çifte ölümün sebebi araştırılıyor: Cenaze Zonguldak’a gönderildi

KONSER ALANINDA İNCELEME YAPILDI

Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.