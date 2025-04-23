İstanbul’daki 6.2’lik depremin sesi kaydedildi!

Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.