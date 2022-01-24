İstanbul’daki barajlara kar müjdesi! Doluluk oranı yüzde 55’e yaklaştı

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya devam ediyor. Kentte aralıklarla 3 gündür devam eden kar yağışı bazı aksaklıklara neden olsa barajlara olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 55'e yaklaştı. Kasım ayında yüzde 41'e kadar düşen baraj doluluk oranı 12.92 artışla yüzde 54.11 seviyesine ulaştı. Meteoroloji tahminlerine göre hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen yağışlı havanın barajlardaki su seviyesinin daha arttırması bekleniyor.

İstanbul'daki 10 barajın 6'sı yüzde 50'nin üzerine çıkarken 4 baraj ise yüzde 50'nin altında kaldı. İSKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre her bir barajdaki doluluk oranı; Pabuçdere 59.74, Kazandere 63.33, Alibey 33.81, Sazlıdere 22.59, Istrancalar 75.43, Darlık 52.86, Büyükçekmece 43.26, Terkos 48.46, Elmalı 73.35, Ömerli 76,85 olarak ölçüldü.

Son 10 yılın Ocak ayı verileri ise; 2012'de yüzde 64.3, 2013'te yüzde 71.85, 2014'te yüzde 32.77, 2015'te yüzde 84.69, 2016'da yüzde 73.42, 2017'de yüzde 84.26, 2018'de yüzde 72.26, 2019'da yüzde 90.76, 2020'de yüzde 54.85, 2021'de ise 32.38 olarak kaydedildi.