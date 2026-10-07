İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Bugün farklı illerin ilçeleri arasında gördüğümüz bazı yerler, geçmişte kendi başına bir il statüsünde bulunuyordu. Aradan geçen yıllarla birlikte bu yerlerin idari konumu değişti ve bugünkü haritada bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte geçmişte il olarak anılan ve bugün ilçe sınırları içinde kalan o 11 yer...
1. BEYOĞLU BİR DÖNEM AYRI BİR İLDİ
Bugün İstanbul'un en bilinen ilçelerinden biri olan Beyoğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında farklı bir idari statüye sahipti. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Beyoğlu ili ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında yer aldı.
2. ÜSKÜDAR DA ESKİ İLLER ARASINDA
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki tarihi ilçesi Üsküdar'ın da geçmişte farklı bir idari konumu bulunuyordu. Üsküdar, 1926 yılında il statüsünden çıkarılarak ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında gösteriliyor. Bugün İstanbul'a bağlı bir ilçe olan Üsküdar'ın bu geçmişi, şehrin idari tarihindeki değişimleri ortaya koyuyor.
3. ÇATALCA'NIN İDARİ GEÇMİŞİ ŞAŞIRTIYOR
Bugün İstanbul'un ilçelerinden biri olan Çatalca da geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimler arasında. 1926'daki idari düzenlemeyle ilçe haline getirilen Çatalca, daha sonra İstanbul'un idari yapısı içinde yer aldı. Böylece geniş yüzölçümüyle dikkat çeken Çatalca, bugün ilçe olarak varlığını sürdürüyor.
4. ERGANİ'NİN GEÇMİŞİNDE İL STATÜSÜ BULUNUYOR
Diyarbakır'a bağlı Ergani de geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimlerden biri. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Ergani ili ilçeye dönüştürüldü. Aradan geçen yaklaşık bir asırda yeniden il statüsüne kavuşmayan Ergani, bugün Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olarak bulunuyor.
5. GELİBOLU DA BİR DÖNEM İL STATÜSÜNDEYDİ
Çanakkale'nin tarihi ilçesi Gelibolu'nun da geçmişinde il statüsü bulunuyor. 1926 yılındaki düzenlemeyle ilçe statüsüne dönüştürülen Gelibolu, daha sonra Çanakkale'nin ilçelerinden biri haline geldi. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası çevresindeki tarihi konumuyla öne çıkan ilçe, bugün de önemli bir yerleşim olarak varlığını sürdürüyor.
6. KOZAN'IN ESKİ STATÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Adana'ya bağlı Kozan da Cumhuriyet döneminde il statüsünden ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında bulunuyor. 1926'daki düzenlemeyle Kozan ili kaldırılarak ilçe statüsüne getirildi. Daha sonra yeniden il yapılmayan Kozan, bugün Adana'ya bağlı ilçelerden biri olarak yer alıyor.
7. SİVEREK BUGÜN ŞANLIURFA'YA BAĞLI
Bugün Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri olan Siverek de geçmişte il statüsüne sahipti. 1926 yılında gerçekleştirilen idari düzenleme kapsamında Siverek ili ilçeye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda yeniden il statüsü verilmeyen Siverek, günümüzde Şanlıurfa'nın en bilinen ilçelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.
8- GENÇ — BİNGÖL
9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI
10- SİLİFKE — MERSİN
11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN
Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.
İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;
Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il
Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il
Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il
Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il