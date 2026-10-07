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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:34

İstanbul'daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye’nin bugün bildiğimiz il ve ilçe sınırları her zaman aynı değildi. Yıllar içinde alınan idari kararlarla bazı yerlerin statüsü değişirken, bir dönem il olarak yönetilen bazı yerler zamanla ilçe konumuna geldi. Eski haritalarda yer alan bu değişiklikler, ülkenin idari geçmişine dair dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkarıyor.

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İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...
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Bugün farklı illerin ilçeleri arasında gördüğümüz bazı yerler, geçmişte kendi başına bir il statüsünde bulunuyordu. Aradan geçen yıllarla birlikte bu yerlerin idari konumu değişti ve bugünkü haritada bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte geçmişte il olarak anılan ve bugün ilçe sınırları içinde kalan o 11 yer...

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

1. BEYOĞLU BİR DÖNEM AYRI BİR İLDİ

Bugün İstanbul'un en bilinen ilçelerinden biri olan Beyoğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında farklı bir idari statüye sahipti. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Beyoğlu ili ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında yer aldı.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

2. ÜSKÜDAR DA ESKİ İLLER ARASINDA

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki tarihi ilçesi Üsküdar'ın da geçmişte farklı bir idari konumu bulunuyordu. Üsküdar, 1926 yılında il statüsünden çıkarılarak ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında gösteriliyor. Bugün İstanbul'a bağlı bir ilçe olan Üsküdar'ın bu geçmişi, şehrin idari tarihindeki değişimleri ortaya koyuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

3. ÇATALCA'NIN İDARİ GEÇMİŞİ ŞAŞIRTIYOR

Bugün İstanbul'un ilçelerinden biri olan Çatalca da geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimler arasında. 1926'daki idari düzenlemeyle ilçe haline getirilen Çatalca, daha sonra İstanbul'un idari yapısı içinde yer aldı. Böylece geniş yüzölçümüyle dikkat çeken Çatalca, bugün ilçe olarak varlığını sürdürüyor.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

4. ERGANİ'NİN GEÇMİŞİNDE İL STATÜSÜ BULUNUYOR

Diyarbakır'a bağlı Ergani de geçmişte il statüsünde bulunan yerleşimlerden biri. 1926 yılında yapılan düzenlemeyle Ergani ili ilçeye dönüştürüldü. Aradan geçen yaklaşık bir asırda yeniden il statüsüne kavuşmayan Ergani, bugün Diyarbakır'ın ilçelerinden biri olarak bulunuyor.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

5. GELİBOLU DA BİR DÖNEM İL STATÜSÜNDEYDİ

Çanakkale'nin tarihi ilçesi Gelibolu'nun da geçmişinde il statüsü bulunuyor. 1926 yılındaki düzenlemeyle ilçe statüsüne dönüştürülen Gelibolu, daha sonra Çanakkale'nin ilçelerinden biri haline geldi. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası çevresindeki tarihi konumuyla öne çıkan ilçe, bugün de önemli bir yerleşim olarak varlığını sürdürüyor.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

6. KOZAN'IN ESKİ STATÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Adana'ya bağlı Kozan da Cumhuriyet döneminde il statüsünden ilçeye dönüştürülen yerleşimler arasında bulunuyor. 1926'daki düzenlemeyle Kozan ili kaldırılarak ilçe statüsüne getirildi. Daha sonra yeniden il yapılmayan Kozan, bugün Adana'ya bağlı ilçelerden biri olarak yer alıyor.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

7. SİVEREK BUGÜN ŞANLIURFA'YA BAĞLI

Bugün Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri olan Siverek de geçmişte il statüsüne sahipti. 1926 yılında gerçekleştirilen idari düzenleme kapsamında Siverek ili ilçeye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda yeniden il statüsü verilmeyen Siverek, günümüzde Şanlıurfa'nın en bilinen ilçelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

8- GENÇ — BİNGÖL

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

10- SİLİFKE — MERSİN

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.

İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;

Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Osmaniye — 1933'te ilçe → 1996'da yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Kırşehir — 1954'te ilçe → 1957'de yeniden il

İstanbul’daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Muş — 1926'da ilçe → 1929'da yeniden il

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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İstanbul'daki bu ilçeler bir zamanlar ildi! İşte, Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...
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