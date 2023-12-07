İstanbul’daki güzellik merkezinde dehşet!

Tekme ve yumruklarla darbedilen saldırganı AVM'nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı.Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların saldırganı darbetmesi cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi...