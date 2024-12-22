İstanbul’daki ölüm geçidinde bir kaza daha: Dehşet anları kamerada!

ÖLÜM GEÇİDİNDE BİR KAZA DAHA

İBB tarafından geçide ilişkin bir önlem alınmaması Bakırköy halkı ve güzergahı kullananların tepkisini çekerken aynı geçitte bir kaza daha meydana geldi. Geçide çarpan ve araç taşıyan bir tır köprüye çarptı. Tır üzerindeki bir araç yola devrildi. O anlar anbean kameraya yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede adeta facianın eşiğinden dönüldü. Caddede bir süre trafik de durdu.