İstanbul’daki Sazlıdere Barajı’nda tehlike: Siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik

İstanbul'da su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı görüldü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden ekip de Sazlıdere Barajı'ndan örnek alarak inceleme yaptı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, "İstanbul Sazlıdere Barajı'nda örnekleme yaptık. Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik. Su seviyesinin düşmeye başladığı yaz ve sonbahar aylarında halk sağlığı bakımından baraj ve göllerin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.