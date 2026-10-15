Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki sel 2 kişinin canına mal oldu! Ayazağa'da suya kapılan 34 yaşındaki Samet Yetkin kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:29

İstanbul'daki sel 2 kişinin canına mal oldu! Ayazağa'da suya kapılan 34 yaşındaki Samet Yetkin kurtarılamadı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa’da yaşanan sel felaketinin acı bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Sel sularının cadde ve sokakları göle çevirdiği mahallede 34 yaşındaki Samet Yetkin, karşıdan karşıya geçerken ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Su birikintisinden çıkamayan Yetkin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’daki sel 2 kişinin canına mal oldu! Ayazağa’da suya kapılan 34 yaşındaki Samet Yetkin kurtarılamadı
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İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağış akşama doğru etkisini arttırdı. Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü. Şiddetli yağış ve sel suları su baskınlarına yol açarken, yollar ve otoparklar adeta göle döndü. Ekipler su tahliye çalışması başlattı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Suyla dolan sokakta sürüklenen arabaların olduğu görüldü.

34 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan selden acı haber geldi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde 34 yaşındaki Samet Yetkin'in karşıdan karşıya geçmek isterken düştüğü ve başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ O GECEYİ ANLATTI

Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı. Bölgedeki hasar büyük. Mahalle sakinleri araç içinde kalan bir komşularının hayatını kaybettiğini belirterek o anları anlattı.

Mahalleli; "Beyaz aracın içine girdi. Çık çık diye bağırdık. Araba bir anda suya gömüldü boğuldu. Ekipler geldi ama kurtaramadılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini Samet Gönenci; "Elektrik yok, doğal gaz yok, telefon yok ailelerimize ulaşamıyoruz. Mallarımızın durumu kötü yetkilerden yardım bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Araçların yığıldığı noktadaki yurtta kalan genç kızlar ise, "Yurtta elektrik gitti, yurdumuzu su bastı korkunç bir geceydi bir adamın cesedini çıkardılar. O anları telefonumla çektim" dedi.

#İSTANBUL
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İstanbul'daki sel 2 kişinin canına mal oldu! Ayazağa'da suya kapılan 34 yaşındaki Samet Yetkin kurtarılamadı
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