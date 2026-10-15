İstanbul’daki sel 2 kişinin canına mal oldu! Ayazağa’da suya kapılan 34 yaşındaki Samet Yetkin kurtarılamadı

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağış akşama doğru etkisini arttırdı. Gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü. Şiddetli yağış ve sel suları su baskınlarına yol açarken, yollar ve otoparklar adeta göle döndü. Ekipler su tahliye çalışması başlattı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Suyla dolan sokakta sürüklenen arabaların olduğu görüldü.

34 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan selden acı haber geldi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde 34 yaşındaki Samet Yetkin'in karşıdan karşıya geçmek isterken düştüğü ve başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ O GECEYİ ANLATTI

Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı. Bölgedeki hasar büyük. Mahalle sakinleri araç içinde kalan bir komşularının hayatını kaybettiğini belirterek o anları anlattı.

Mahalleli; "Beyaz aracın içine girdi. Çık çık diye bağırdık. Araba bir anda suya gömüldü boğuldu. Ekipler geldi ama kurtaramadılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini Samet Gönenci; "Elektrik yok, doğal gaz yok, telefon yok ailelerimize ulaşamıyoruz. Mallarımızın durumu kötü yetkilerden yardım bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Araçların yığıldığı noktadaki yurtta kalan genç kızlar ise, "Yurtta elektrik gitti, yurdumuzu su bastı korkunç bir geceydi bir adamın cesedini çıkardılar. O anları telefonumla çektim" dedi.