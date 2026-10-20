İstanbul’daki sel felaketinde hasar gören araçlar çekicilerle sanayiye taşınıyor!

"MUHTEMELEN PLAKALAR SÖKÜLÜP PERTE ÇIKARTACAĞIZ"

Hikmet Özdemir, aracının çamur içinde olduğunu ve servisi götürdüğünü ifade ederek, "Ayazağa Mahallesi'nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz, bakalım ne olacak. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız. Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör